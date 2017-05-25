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A Passage To Boollywood, Mersin'i salladı
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A Passage To Boollywood, Mersin'i salladı

Bu yıl 16.'sı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, sona erdi. Festivalin son gününde sahne alan dünyaca ünlü dans grubu A Passage To Boollywood, yaptıkları danslarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 16.'sı düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, sona erdi. Festivalin son gününde sahne alan dünyaca ünlü dans grubu A Passage To Boollywood, yaptıkları danslarla unutulmaz bir gece yaşattı.
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 5 Mayıs'ta KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konseriyle başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı müzik festivali, dünyaca ünlü dans grubu A Passage To Boollywood'un muhteşem gösterisi ile son buldu. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösteride dans grubu, birbirinden güzel gösterilerini Mersinlilere sergiledi. Ashley Lobo'nun koreografisini yaptığı gösteri, kapalı gişe sahnelendi. 22 kişilik kadro, sergiledikleri danslarla unutulmaz bir gece yaşattı.
Konserin sonunda dansçılar seyircilerin arasına girerek, onlarla bir süre dans ederek, renkli görüntüler oluşturdular. Konserin sonunda minik öğrenciler tarafından her bir dansçıya çiçek verildi.

"TÜRK İNSANI ÇOK SICAK"
Konser öncesi basın mensuplarına konuşan Ashley Lobo, "Normalde Boollywood şovları bir parçadan, diğer parçaya geçen yani arka arkaya yapılan dans gösterileri olur. Burada ise siz bir Boollywood filmi izliyor gibi olacaksınız. Gösteri ful bir hikaye üzerine kurulmuştur. Diğer gösterilerden farkı da budur. Daha önce İstanbul'da bulundum. Deniz kenarındaki İstanbul'a yakın şehirleri görme şansım oldu. İlk defa Mersin'de bulunuyorum. Hatta dün bir gece kulübüne gittik. Orada Türk vatandaşlarıyla birlikte onlar bizim şarkılarımızda biz onların şarkılarında dans ettik. Çok güzel bir gece geçirdik. Çok sıcak insanlar. Mersin'de böyle bir festivale davet edildiğimiz için ayrıca mutluyuz. Zaten kapanış gecesi. Bir kez daha Mersin'e gelmek isteriz. Çok güzel bir sahil kenti. Her şey için teşekkür ediyorum" dedi.
Öte yandan gösteri öncesinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi salon sorumlusu olduğunu iddia eden bir kişi, haber yapmak için salona gelen basın mensuplarına zor anlar yaşattı. Salon görevlisi, yakasında basın kartı, ayrıca davetiyesi olmasına rağmen basın mensuplarının salonun en arka kısmında bile görüntü almasına müsaade etmedi. Basın mensupları, salonun balkon kısmındaki küçük alanda zorda olsa gösteriyi görüntülemeye çalıştılar.
(Koray Ünlü /İHA)

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