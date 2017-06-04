A Millilerin rakibi Makedonya

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak.

A Milliler, özel maçta Makedonya'nın rakibi olacak. Üsküpte'ki II. Filip Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak mücadeleyi Bulgar hakem Stanislav Todorov yönetecek. Todorov'un yardımcılıklarını Diyan Valkov ve Georgi Doynov yapacak.

Milli Takım, bu karşılaşmanın ardından 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'ta Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Slovenya'ya gidecek.

