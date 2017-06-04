A Millilerin rakibi Makedonya

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak. A Milliler, özel maçta Makedonya'nın rakibi olacak. Üsküpte'ki II. Filip Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak mücadeleyi Bulgar hakem Stanislav Todorov yönetecek. Todorov'un yardımcılıklarını Diyan Valkov ve Georgi Doynov yapacak. Milli Takım, bu karşılaşmanın ardından 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'ta Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Slovenya'ya gidecek.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.