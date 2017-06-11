A Milliler Kosova'yı yıktı! 4-1

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldi.

İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİK

Maça milliler iyi başlayan taraf oldu. Önde baskı kuran Türkiye, karşılaşmanın 6. dakikasında öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın güzel ortasında ceza sahasında Volkan Şen'in kafa vuruşuyla skoru 1-0 yaptık.

Mücadeleye denge 22. dakikada geldi. Kosova sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Rrahmani'nin kafa golüyle maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

Köşe vuruşundan gol yiyen A Milli Takımımız bu kez köşe vuruşundan golü buldu. Mücadeledeki üçüncü kafa golü Cengiz Ünder'den geldi.

Selçuk İnan'ın ortasında meşin yuvarlağı Kosova ağlarına gönderen Cengiz, ilk yarının da sonucunu belirleyen isim oldu.

BURAK YILMAZ'LA FARKI 2'YE ÇIKARDIK

İlk yarıyı 2-1 önde kapatan A Milli Takımımız ikinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. Millileri rahatlatan gol 61. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Savunmanın arkasına sarkan Burak'ın şutu kalecinin kollarına çarpıp ağlara buluştu ve durum 3-1'e geldi.

NOKTAYI OZAN KOYDU

Maçtaki son golü Ozan Tufan attı. Mücadelenin 82. dakikasında Ozan'ın golüyle skor 4-1 olurken, 84'de Kosova Berisha'nın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Türkiye, Dünya Kupası yolundaki kritik maçta Kosova'yı 4-1 yendi.

PUANIMIZI 11'E YÜKSELTTİK

Kosova'yı yenen A Milli Takımımız, grupta puanını 11 yaparak Ukrayna'yı yakaladı. Grubun diğer maçında İzlanda son dakikalarda bulduğu golle Hırvatistan'ı 1-0 yenerek gruptaki dengeleri değiştirdi.

İzlanda bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti ve Hırvatistan'la puanını eşitledi. Bu sonuçların ardından grupta Hırvatistan ile İzlanda 13'e puanda, Türkiye ile Ukrayna 11'er puanla sıralandı.