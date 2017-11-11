11.11.2017 21:07 A Milliler farklı kazandı

2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Estonya'yı 81-56 mağlup etti. 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Estonya'yı 81-56 mağlup etti.

TTU Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

Mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk 4 dakikayı 6-0 önde geçti. Anderson ve Pokk'un dış atışlarıyla hücumlardaki ilk sayılarını bulan Estonya, 6. dakikaya girilirken skoru 10-8 yaptı. İlk periyotu ay-yıldızlılar, boyalı alanda Holingsvorth'un bulduğu sayılarla 21-15 önde tamamladı. Pelin ve Cansu'nun sayılarıyla ikinci periyotun başında skor üreten milliler, 14. dakikada farkı 11 sayıya çıkarttı. (28-17) Dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili olan rakibi karşısında oyunun kontrolünü elinden bırakmayan milliler, devreyi 49-27 önde kapattı.

Üçüncü periyotun ilk bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Cansu Köksal'ın basketiyle 23. dakikada ay-yıldızlılar skoru 54-33'e getirdi. Oyunun temposunu iyi ayarlayan milliler, hücumları da iyi değerlendirerek etkili oldu. Cansu Köksal'ın hücumdaki etkili oyunuyla son 10 dakikalık bölüme 63-44 üstün giren ay-yıldızlılar, 35. dakika sonunda da durumu 69-48'e getirdi. A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleden 81-56 galip ayrıldı.



