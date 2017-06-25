A Milliler Avrupa 5.'si oldu

Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, beşincilik mücadelesinde Letonya ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyunu kontrol altında tutan A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmayı 72-63 kazanarak Avrupa 5'incisi olmayı başardı.
Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, beşincilik mücadelesinde Letonya ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar oyunu kontrol altında tutan A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmayı 72-63 kazanarak Avrupa 5'incisi olmayı başardı.
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