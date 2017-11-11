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A Milliler Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü
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A Milliler Arnavutluk maçı hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü Antalya'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımda gribal enfeksiyon geçiren Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalışırken, Almanya'da bugün düğünü olan Kenan Karaman ise çalışmada yer almadı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü Antalya'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımda gribal enfeksiyon geçiren Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalışırken, Almanya'da bugün düğünü olan Kenan Karaman ise çalışmada yer almadı.
Perşembe günü Romanya'ya 2-0 kaybeden Türkiye A Milli Futbol Takımı, pazartesi günü Antalya'da oynayacağı Arnavutluk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen idman basın mensuplarına 15 dakika açık kalırken, yapılan antrenman koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan milli oyuncular daha sonra kısa alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Kaleciler ise kaleci antrenörüyle takımdan ayrı bir süre çalıştıktan sonra takımla birlikte çift kale maçta yer aldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Gribal enfeksiyon geçiren Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalışırken, bugün Almanya'da düğünü olan Kenan Karaman ise çalışmada yer almadı. Kenan'ın yarın takıma katılacağı ve takımla birlikte antrenmana çıkacağı öğrenildi.
(Adem Akalan/İHA)
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