A Milli takımın rakibi Kosova! Canlı İzle

Yaşanan Arda Turan krizinin ardından A Milli Takımımız, Kosova'nın konuğu olacak.

MAÇ ARNAVUTLUK'TA

Ülkelerinde UEFA kriterlerini karşılayan stat olmamasından dolayı Kosova, rakiplerini başka ülkelerde ağırlıyor. Maç bu nedenle Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak.

Elemelere istediği gibi başlayamayan milli takım, son iki maçını kazanarak, çıkış yakaladı. Grupta yaptığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik alan milliler, 1 kez de rakiplerine mağlup oldu.

Grupta 8 puan toplayan Ay-Yıldızlı ekip, aynı puanlı Ukrayna'nın ardından averajla 4. sırada yer alıyor.

11 Haziran Pazar günü saat 21.45'de Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak ve mücadele TV 8'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kosova: Ujkani, Pnishi, Pepa, Kastrati, Kololli, Shala, B.Berisha, Avdiaj, Zeneli, Muriqi, Nuhiu

Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söğüncü, Hasan Ali Kaldırım, Emre Mor, Kaan Ayhan, Selçuk İnan, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Enes Ünal

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