A Milli takımın Kosova mesaisi sürüyor

A Milli Takım, Kosova ile 11 Haziran'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tam kadro halinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

A Milli Takım, Kosova ile 11 Haziran'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tam kadro halinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Ay-yıldızlı takım, Kosova maçı hazırlıklarına devam ediyor. Bonifika Stadyumu'nda akşam saatlerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından dar alan oyunları üzerinde çalışıldı. Daha sonra sınırlı alanda taktik ve şut çalışması yapıldı. Rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi. A Milli Takım, akşam saatlerinde basına açık olarak yapacağı antrenman ile Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.

