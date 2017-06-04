A Milli Takım Makedonya maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, yarın Makedonya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını bu akşam başkent Üsküp'te yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Takım, yarın Makedonya ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını bu akşam başkent Üsküp'te yaptığı antrenmanla tamamladı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da oynanacak özel karşılaşma öncesinde yapılan idmana 28 oyuncu katıldı. Antrenmana kadrodan çıkarılan Şener Özbayrak ile üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Emre Mor katılmadı. Milliler çalışmasını Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde gerçekleşti. 15 dakikası basına açık olarak yapılan taktik ağırlıklı antrenmana, tüm oyuncular katıldı. İdmanda ilk kez kadroya alınan Emre Akbaba, Berke Özer ve Yusuf Yazıcı da yer aldı. Ay-yıldızlı oyuncuların hayli neşeli oldukları gözledi.

Üsküp'teki II. Filip Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.

(Ercan Kasap / İHA)