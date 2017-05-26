A Milli Takım, Makedonya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü Makedonya ile deplasmanda bir hazırlık maçı oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü Makedonya ile deplasmanda bir hazırlık maçı oynayacak. Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da oynanacak müsabaka, yerel saatle 19.45'te, TSİ 20.45'te başlayacak.
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