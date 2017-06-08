A Milli Takım, Kosova hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Takım, 11 Haziran'da Kosova ile Arnavutluk'un İşkodra kentinde oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının hazırlıklarını Slovenya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

A Milli Takım, 11 Haziran'da Kosova ile Arnavutluk'un İşkodra kentinde oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçının hazırlıklarını Slovenya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koper kentindeki Bonifika Stadyumu'nda akşam saatlerinde gerçekleştirilen çalışmaya, aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı.

Antrenmanda sırasıyla top kapma, minyatür kaleli dar alan oyunları üzerine çalışıldı. Sınırlı alanda taktik oyunu takiben rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle çalışma sona erdi. A milliler, Slovenya kampındaki son antrenmanını yarın basına kapalı olarak yapacak.

