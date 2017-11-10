10.11.2017 15:11 A Milli Takım Antalya'da

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Antalya'ya geldi. A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Antalya'ya geldi.

Arnavutluk ile yapacağı özel maç için Romanya'dan özel uçakla hareket eden ay-yıldızlı kafile, Antalya'ya ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst, başkanlığındaki A Milli Takım kafilesi, güvenlik önlemleri altında havalimanın CIP bölümünden çıkarak konaklayacağı otele hareket etti. Kafilede teknik yönetimden izin alan Kenan Karaman yer almadı. Karaman'ın yarın sabah kampa dahil olacağı belirtildi.

Milli takım, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde yarın akşam konaklayacakları otelin tesislerinde Arnavutluk maçının ilk antrenmanını yapacak.

Türkiye ile Arnavutluk 13 Kasım Pazartesi günü saat 20.30'da Antalya Stadyumunda karşılaşacak.

(Sabri Çağlar/İHA)

