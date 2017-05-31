A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kosova'yı 3-0 mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB A Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Tur C Grubu ilk maçında Kosova'yı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2018 FIVB A Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Tur C Grubu ilk maçında Kosova'yı 3-0 yendi. 2018 FIVB A Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Tur C Grubu'nda mücadele eden A Kadın Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen C Grubu'nun ilk karşılaşmasında Kosova'yı 25-5, 25-13 ve 25-10'luk setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Milliler, gruptaki ikinci maçı yarın Türkiye saatiyle 15.00'te İsviçre ile oynayacak.
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