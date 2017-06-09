A Milli Kadın Hentbol Takımı Çek Cumhuriyeti deplasmanında

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Play-off 1. maçında Çek Cumhuriyeti ile yarın TSİ 19.30'da Banik Most Spor Salonu'nda karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2017 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Play-off 1. maçında Çek Cumhuriyeti ile yarın TSİ 19.30'da Banik Most Spor Salonu'nda karşılaşacak.

2017 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Play-off 1. maçında A Milliler, yarın TSİ 19.30'da Banik Most Spor Salonu'nda Çek Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Maçı Sırp hakem çifti Vanja Antic, Jelena Jakovljevic yönetecek. Müsabakanın rövanşı 15 Haziran Perşembe günü oynanacak. THF Spor Salonu'ndaki mücadele 19.00'da başlayacak. Milliler, rakibini elerse tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Milliler, bugüne kadar Çek Cumhuriyeti ile 5 kez karşı karşıya geldi. Türkiye, rakibine karşı 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar ile Çek Cumhuriyeti arasında oynanan maçlar şöyle:



1997 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu

Çek Cumhuriyeti: 21 - Türkiye: 16

Türkiye: 23 - Çek Cumhuriyeti: 23

2007 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu

Türkiye: 35 - Çek Cumhuriyeti: 29

2008 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu

Türkiye: 27 - Çek Cumhuriyeti: 28

2009 Kadınlar Dünya Şampiyonası Eleme Grubu

Çek Cumhuriyeti: 26 - Türkiye: 27

