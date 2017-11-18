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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Letonya ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Letonya ve Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu açıklandı.
2019 yılında Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmek için 24 Kasım tarihinde Letonya ve 26 Kasım tarihinde Ukrayna ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Kasım tarihinde Bursa'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Letonya ve Ukrayna karşılaşmalarının kamp kadrosuna da belli oldu. Fenerbahçe Doğuş'un Türk basketbolcuları, daha önce milli takıma gelmeyeceklerini açıklamıştı lakin sarı-Lacivertli ekipten Melih Mahmutoğlu, Milli Takıma davet alan isim oldu.
İdari ve teknik kadro ile sporcu listesi ise şöyle:

İdari ve Teknik Kadro
Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF
Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF
Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - Beşiktaş JK Sompo Japan
Ertuğrul Erdoğan - Yardımcı Antrenör - İstanbul BBSK
S.Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş
Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör - Beşiktaş JK Sompo Japan
Sinan Çambel - İstatistik - Beşiktaş JK Sompo Japan
Barış Kocaoğlu - Doktor
Burak Yağmur Öztürk - Doktor
Ertan Bedir - Kondisyoner - Sakarya BŞB Basketbol
Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist
Serdar Korkmaz - Fizyoterapist
Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan
Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK
Miktat Güvendi - Malzemeci - TBF

Oyuncu kadrosu
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Birkan Batuk - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Banvit
Sertaç Şanlı - Beşiktaş JK Sompo Japan
Semih Erden - Beşiktaş JK Sompo Japan
Furkan Aldemir - Darüşşafaka Basketbol
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Odeabank
Ege Arar - Galatasaray Odeabank
Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka
Metin Türen - Pınar Karşıyaka
Alp Karahan - Pınar Karşıyaka
J.Metecan Birsen - Sakarya BŞB Basketbol
Barış Ermiş - Tofaş
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