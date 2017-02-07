Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı

Dünya devlerinin arasında olduğu 97 şirket, ABD'nin Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağına karşı bir araya geldi.

Dünya devlerinin arasında olduğu 97 şirket, ABD'nin Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağına karşı bir araya geldi.
Başta Hamdi Ulukaya'nın Chobani'si olmak üzere, aralarında Airbnb, Apple, Facebook, Foursquare, Google, Microsoft, Netflix, Spotify ve Twitter gibi dünya devlerinin de yer aldığı 97 şirket, ABD'nin "seyahat yasağı" kararnamesine karşı bir araya geldi. Şirketler, bir süreliğine durdurulan uygulamanın devamlılığını belirleyecek Temyiz Mahkemesine ortak bir rapor sunarak ABD Başkanı Donald Trump'ın kararnamesine ayrımcı olduğu ve ticarete olumsuz etki edeceği gerekçesiyle itiraz etti.
Trump'ın mültecilerin ülkeye girişini askıya alan ve nüfusunun çoğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini bloke eden kararnamesi, dünyaca ünlü şirketleri ayağa kaldırdı. Chobani adlı yoğurt markasıyla Amerika'nın gıda devleri arasında yer alan Türk iş adamı Hamdi Ulukaya, Trump'ın Müslüman yasağına karşı en güçlü tepkiyi veren isimlerden biri oldu.
Kurucusu olduğu Tent Vakfı ile iş dünyasını mülteci sorununun çözümü için harekete geçirmek üzere uzun zamandır çalışmalar yürüten Ulukaya, Müslüman mültecilere getirilen vize yasağına hukuki müdahale için Chobani adına "mahkemenin dostu" (amicuscuriae) raporuna imza attı. Raporda Chobani'nin yanı sıra aralarında Airbnb, Apple, Facebook, Foursquare, Google, Microsoft, Netflix, Spotify ve Twitter gibi dünya devlerinin de yer aldığı 97 şirketin imzası bulunuyor.

"BU BENİM İÇİN ŞAHSİ BİR MESELE"
Ulukaya, kararnameye ilişkin büyük endişe duyduğunu ifade ederek, "Bu benim için çok şahsi bir mesele. Bu ülkeye bir şans bulabilme umuduyla gelen bir göçmen olarak, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın şu an ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ancak bunun da ötesinde, bir Türkiyeli olarak, Müslümanların bu şekilde konumlandırılması beni şahsen çok rahatsız etti" dedi.
Ulukaya, "Bugün Chobani olarak biz, çoğunluğu Müslümanlardan oluşan göçmenlere yönelik geçtiğimiz günlerde imzalanan kararname hakkında büyük kaygı duyan 97 şirketle yan yana duruyoruz. Tıpkı Chobani gibi bu şirketler de çok çeşitli toplumlardan gelen ailelere iş imkanı sağlayarak güçlendiler. Göçmenler, mülteciler, savaş gazileri ve daha pek çok insan bu şirketlerde omuz omuza çalışıyor. Bu durum, Amerika'nın en iyi tarafını yansıtıyor. Ben bu ülkenin umut, fırsat ve kapsayıcılık sözcüklerini yalnızca sembolize etmekle kalmayıp bu sözcüklerin pek çokları açısından gerçeğe dönüştüğü yer olarak kalacağına inanıyorum ve bu konuda iyimserim" diye konuştu.

MÜLTECİ ÇALIŞANLARA DESTEK
Ulukaya, kararnamenin imzalanmasının hemen ardından, 19 farklı ülkeden gelen çalışanlarına bir mektup yazarak tepkisini dile getirdi ve görüşlerini paylaştı. Chobani fabrikalarında mültecileri istihdam etmeye özen gösteren Ulukaya, herhangi bir çalışanın kararnameden etkilenip etkilenmediğini araştırmak üzere hukuk ve insan kaynakları ekiplerini de görevlendirerek, "Sürecin her anında ve her adımında onların arkasında olacağız" ifadelerini kullandı.
(Muhammed Mollaoğlu / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
Genar'ın referandum anketi
Genar'ın referandum anketi
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Hükümet düğmeye bastı! 25 bin kişi alınacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Bakan Nabi Avcı İsrail'de
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Türkiye'den İsrail'e tepki! Asla kabul edilemez
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Volkan Demirel'e soruşturma şoku
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
Çin'de ileri seviye füze tatbikatı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
97 dev şirket Trump'ın yasağına karşı çıktı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Gökçek'ten Çanakkale depremi için inanılmaz iddia!
Diriliş Ertuğrul okçuluğa olan ilgiyi artırdı
Diriliş Ertuğrul okçuluğa olan ilgiyi artırdı
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English