96 personelin işine son verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 667-672-675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 24 ilde toplam 96 personelin görevine son verildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 667-672-675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 24 ilde toplam 96 personelin görevine son verildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, "667-672-675 sayılı KHK ile 24 ilde toplam 96 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personelinin (Bakanlık müşaviri, genel müdür yardımcısı, daire başkanı) görevine son verilmiştir" denildi.

(Abdullah Sarıca / İHA)