11.01.2017 10:40 942 gram esrara 8 yıl hapis cezası

Elazığ'da 942 gram esrarla yakalanan şüpheliye 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Elazığ'da 942 gram esrarla yakalanan şüpheliye 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



Elazığ'da polis, merkez Karşıyaka Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak üzerinde bulunan bir metruk bina da şüpheli Fuat G.'yi fark ederek "dur"' ihtarı çekmiş, şahıs elindeki poşeti atarak kaçtıktan bir süre sonra yakalanmıştı. Poşetten 942 gram toz esrar çıkmıştı. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında dava açılan sanık Fuat G.'nin yargılanması yapıldı. Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davaya tutuklu sanık Fuat G. ve avukatı katıldı.



Mahkeme heyeti sanık Fuat G'yi dinledi. Sanık, "Kısa süre önce şartlı olarak cezaevinden tahliye oldum. Kendime iş ayarlamıştım. Gitmeden kullanmak için bir arkadaşımla uyuşturucu aldım. Daha sonra da polise yakalandım. Satıcı değil kullanıcıyım" dedi.



Mahkeme, sanık hakkında savcıdan esasa ilişkin mütalaasını istedi. Savcı mütalaasında, sanıktan ele geçirilen uyuşturucu miktarının göz önüne alındığında bir kişinin kullanımı aşacak miktarda olduğu gerekçesiyle uyuşturucu madde ticareti suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanık avukatı da, müvekkilinin kullanıcı olduğunu bu nedenle uyuşturucu ticaretinden ceza verilmemesi gerektiğini belirterek, kararla birlikte tahliyesini talep etti.



Son sözü sorulan sanık, "Bun kullanıcıyım, uyuşturucu ticareti yapmadım" dedi.



Mahkeme heyeti, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi gereğince uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve bin lira para cezası verdi.

