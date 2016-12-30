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93 kilo esrar ile yakalandılar, 'Namazımda, abdestimde birisiyim' dedi
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93 kilo esrar ile yakalandılar, 'Namazımda, abdestimde birisiyim' dedi

Kayseri'de 93 kilo esrar ile yakalanan ve 'namazımda, abdestimde birisiyim. Allah'ın ve devletin yasakladığı her şeyden uzak durdum, kandırıldım' diyen sanığa ve iki arkadaşına 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan ayrı ayrı 16 yıl 3 ay hapis, 15'er bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de 93 kilo esrar ile yakalanan ve 'namazımda, abdestimde birisiyim. Allah'ın ve devletin yasakladığı her şeyden uzak durdum, kandırıldım' diyen sanığa ve iki arkadaşına 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan ayrı ayrı 16 yıl 3 ay hapis, 15'er bin TL adli para cezası verildi.

8 Mayıs 2016'da Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında durdurulan iki minibüste özel eğitimli Narkotik köpeği 'Sedef'le birlikte arama yapıldı. Minibüslerden birinin tavan klima boşluğu, her iki yan döşemelerinin içleri ile ön tavan televizyon arkasındaki boşluklara gizlenmiş toplam 95 paket halinde 93 kilo 430 gram esrar bulundu. İki araçtaki S.S., M.S. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar M.S.(43), S.S.(42) ve Y.Ş.(33) ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık M.S., mahkemede sorgu ve savunmasında "43 yaşındayım. Allah'ımın ve devletimin yasakladığı her şeyden uzak durdum. 3 çocuğum var, namazımda, abdestimde olan birisiyim. S.S. beni Diyarbakır'a araba almaya gidiyoruz diye kandırdı, başıma bunlar geldi. Y.Ş.'nin dedikleri de iftira ve yalandır" dedi. Diğer sanıklar Y.Ş., 'Pişmanım' derken, S.S. ise 'Adalete sığınıyorum' dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar M.S., S.S. ve Y.Ş.'nin suçu işledikleri kanaatine vararak, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 16 yıl 3 ay hapis, 15'er bin TL adli para cezası verdi.
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