91 yaşında henüz elektrikle tanışmadı

Eskişehir'de yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu, şehir merkezindeki evinde 50 elektriksiz bir yaşam sürüyor. Hesna ninenin ölmeden önce tek isteği, evine elektrik gelmesi.

Eskişehir'de yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu, şehir merkezindeki evinde 50 elektriksiz bir yaşam sürüyor. Hesna ninenin ölmeden önce tek isteği, evine elektrik gelmesi.

75'inci Yıl Mahallesi'nde bulunan evinde 50 yıldır oturan 91 yaşındaki Hesna Usu, bugüne kadar elektrik ile tanışmadı. Evinde elektronik hiçbir alet bulunmayan Hesna nine, tüm işlerini gündüz yapmak zorunda kalıyor. Havanın kararmasıyla el feneri ile yürümekte zorlanan Usu, odasından çıkamıyor. Kendi yöntemleri ile odayı aydınlatmaya çalışan 91 yaşındaki Usu, geceleri lavaboya giderken de defalarca düşmüş. Yaklaşık 200 metre yakınında bulunan elektriği evine getirtemeyen Hesna Usu, yetkililerden yardım bekliyor. Yıllarca elektriği evine getirmek için uğraşan yaşlı kadın artık pes etmiş. Hayatında henüz evinde elektrik ile tanışmayan Usu, "ölmeden tek istediğim evime ışık girsin" diyor.

Bugüne kadar bir çok yöntemle odasını aydınlattığını anlatan Hesna Usu, "Karanlıktayım ne yaparsanız yapın beni kurtarın. Haşhaş yağı yaktım, mazot yaktım, gaz yaktım. Son olarak lüks yakıyorum. Hastalığım var. Safra kesesi, kalp, böbrek gibi hastalıklarım var ama elektriğim yok. Tam 50 sene oldu" dedi.



"DÜŞTÜM KOLUM KIRILDI"

Evin dışında bulunan lavaboya giderken düştüğünü anlatan Usu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Karanlıkta giderken düştüm. Yüzümün yanında kemik hala acıyor. Düştüm kolum kırıldı. Çok zahmetli oluyor. Elektrik istiyorum. Ne televizyonum, buzdolabım var. Yiyecekleri dışarıya koyduğum için kokuyor. Zorum çok. Ben de isterim televizyonun içinde Kuran-ı Kerimler okunuyor. Onları dinlerim. Hep günüm bu şekilde oturarak geçiyor. Ben daha ne diyeyim, karanlıktayım."

Öte yandan, Hesna Usu'nun oğlu Durmuş Usu, geçtiğimiz yıllarda elektrik bağlanması için dilekçe verdiğini ancak yapılan çalışma sonrasında kendisinden 22 bin lira istendiğini iddia etti.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin ise konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

(Aydın Sarıoğlu - Kadir Çetin / İHA)