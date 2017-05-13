9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken arkadaşını vurdu
Denizli'nin Çivril ilçesinde oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurulan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurulan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sularında Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Işıklı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan ve Koçak Mahallesi'nde ikamet eden A.Ö., oğlu Yaşar Ö. (9) ile birlikte Işıklı Mahallesi'nde oturan M.K.'nın koyunlarını kırpmaya gitti. Dedesi M. K. ile birlikte kalan 9 yaşındaki M.K., Yaşar Ö. ile evde oynamaya başladı. Duvardaki içinde fişek bulunan tüfeği alarak oynarken M.K., Yaşar Ö.'yü kazayla boynundan vurdu. Patlama sesini duyan yakınları hemen evin içerisine koştu. Olay jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralı olan küçük çocuk, ambulansla kaldırıldığı Çivril Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, herhangi olumsuz bir durumun olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Medeni Topaloğlu / İHA)
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