9 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yola atılan topu almaya çalışırken minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yola atılan topu almaya çalışırken minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yola atılan topu almak için giden 9 yaşındaki M.D., plakası ve ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünün çarpmasıyla yaralandı. Yaralı çocuk, vatandaşlar tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

