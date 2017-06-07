9 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Sarıdüz köyünde meydana gelen kazada su tankeri altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Sarıdüz köyünde meydana gelen kazada su tankeri altında kalan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, köy yakını Tepeharman mevkiinde bulunan keçi ağılına kuyudan tankere su dolduran baba Sadettin Kılıç'ın, traktörle ağıla götürdüğü tanker, traktörden kurtularak devrildi. Tankerin üzerinde bulunan Mustafa Kılıç (9) tankerin altında kalarak ağır yaralandı. Tankerin altından çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Sedef Topçu/İHA)