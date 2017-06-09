Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
9 yaşında 5. sınıfı bitirdi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

9 yaşında 5. sınıfı bitirdi

İzmir'de, 2 yaşında okuma yazma öğrenen 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, yaşıtlarından seneler önce 5. sınıfı bitirdi. Muhammed'in yeni hedefi ise 14-15 yaşında üniversiteye başlayabilmek.

İzmir'de, 2 yaşında okuma yazma öğrenen 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, yaşıtlarından seneler önce 5. sınıfı bitirdi. Muhammed'in yeni hedefi ise 14-15 yaşında üniversiteye başlayabilmek.
İzmir'de yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, başarısıyla herkesi şaşırtıyor. 2 yaşında okuma yazma öğrenen Muhammed, öğrencisi olduğu Misak-ı Milli Ortaokulunda yüksek zeka seviyesi nedeniyle kendisinden yaşça büyük öğrencilerle eğitim görüyor. Sadece 4 yaşındayken anaokuluna başladığını ve birinci sınıfı atladığını belirten minik Muhammed, yaşıtlarına göre 2 sınıf önde olduğunu anlatarak, "Sınıf arkadaşlarımla herhangi bir sorun yaşamıyorum. İleride hedefim tıp fakültesini bitirip doktor olmak. Şu an işlediğimiz konular bana basit geliyor. Bu nedenle daha üst sınıflarda eğitim görmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda önümü açmasını istiyorum" dedi.

"14-15 YAŞINDA ÜNİVERSİTEYE BAŞLAMAK İSTİYORUM"
Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 14-15 yaşında üniversiteye başlamak istediğini de dile getiren Muhammed, bunun eğitim hayatı için daha iyi olacağına inandığını söyledi.
Yaz tatilini ise TÜBİTAK'ın düzenlediği bilim kampında geçireceğini anlatan başarılı öğrenci, "Tüm yaz, bilim kampları gibi yerlere giderek bilimle uğraşmayı düşünüyorum" diye konuştu.
Muhammed'in 12 yaşındaki ablası Melike Selin Nayiş de kendisinin bu yıl altıncı sınıfı bitirdiğini ifade ederek, "Kardeşimle gurur duyuyorum. Üstün yetenekli olduğu için çok sık aynı fikirde oluyoruz, çok iyi geçiniyoruz. Beraber ders çalışıp, oyunlar türetiyoruz" dedi.

ZEKA SEVİYESİ İLE DÜNYADA BİNDE BİRLİK DİLİMDE
Zeka seviyesi (IQ) 160 olan ve verilere göre 'dahi' olarak nitelenen IQ'ya sahip olan Muhammed'in dünyada binde birlik dilimde olduğu belirtiliyor.
(Ali Gözeten - Halil Karahan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Pakistan Katar'a 20 bin asker gönderecek
Jandarma karakolu önünde araç patladı: Yaralılar var
'Talisca ve Volkan Babacan kararları beni memnun etmedi'
9 yaşında 5. sınıfı bitirdi
Başbakan Yıldırım öğrencilere karnelerini dağıttı
Sedat Peker'in 'tehdit' davası ertelendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
Katar Emiri, Trump'ın davetini reddetti
PYD/YPG sivil halka havadan bildiri dağıtıyor: Fırat'ı geçeni vuruyoruz!
PYD/YPG sivil halka havadan bildiri dağıtıyor: Fırat'ı geçeni vuruyoruz!
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Katar'dan Türk askeri açıklaması
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
Kayseri'de Erdoğan ve Gül birlikte iftar yaptı
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
'Hüseyin Avni Mutlu kamu gücünü silah olarak kullandı'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Pakistan Katar'a 20 bin asker gönderecek
Pakistan Katar'a 20 bin asker gönderecek
Jandarma karakolu önünde araç patladı: Yaralılar var
Jandarma karakolu önünde araç patladı: Yaralılar var
'Talisca ve Volkan Babacan kararları beni memnun etmedi'
'Talisca ve Volkan Babacan kararları beni memnun etmedi'
9 yaşında 5. sınıfı bitirdi
9 yaşında 5. sınıfı bitirdi
Başbakan Yıldırım öğrencilere karnelerini dağıttı
Başbakan Yıldırım öğrencilere karnelerini dağıttı
Sedat Peker'in 'tehdit' davası ertelendi
Sedat Peker'in 'tehdit' davası ertelendi
Sırasına Beşiktaş atkısı ile karanfiller bırakıldı
Sırasına Beşiktaş atkısı ile karanfiller bırakıldı
Samsun'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Samsun'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Elazığ'da 22 kilo esrar ile 46 bin kök kenevir ele geçirildi
Elazığ'da 22 kilo esrar ile 46 bin kök kenevir ele geçirildi
Suriye sınırına tank sevkiyatı
Suriye sınırına tank sevkiyatı
Hatay'da terör saldırısı
Hatay'da terör saldırısı
UEFA'dan Erol Ersoy'a görev
UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English