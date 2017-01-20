9 öğretmen karda mahsur kaldı

Artvin'in Borçka ilçesi Camili köyündeki görev yapan biri okul müdürü 9 öğretmen karne tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için minibüsle çıktıkları yolda mahsur kaldı. Öğretmenlerin imdadına Karayolları ve 112 ekipleri yetişti.

Artvin'in Borçka ilçesi Camili köyündeki görev yapan biri okul müdürü 9 öğretmen karne tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için minibüsle çıktıkları yolda mahsur kaldı. Öğretmenlerin imdadına Karayolları ve 112 ekipleri yetişti.

Yarı yıl tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için Camili Yatılı İlköğretim Okulu Müdürü ve beraberindeki 8 öğretmen yoğun kar yağışı altında dün akşam saatlerinde minibüsle yola çıktı. Öğretmenleri taşıyan minibüs, tipi nedeniyle ilerleyemeyince çığ inen vadide mahsur kaldı. Karda mahsur kalan öğretmenler ve bir hasta ile yakınları uzun süren gayretlere rağmen minibüsü yerinden hareket ettiremeyince Karayolları ve 112 ekiplerinden yardım istendi. İş makinesinin kepçesine bindirilen öğretmenler, 1900 rakımlı Camili bölgesinden kurtarılırken, açlıkları da pide ikram edilerek giderildi. Mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılmanın sevincini alkışlarla kutlayan öğretmenler, bir an önce Camili bölgesine çığ tünelleri yapılmasını ve bu çilenin sona erdirilmesini istediler.

(Ziya Akyıldız/İHA)