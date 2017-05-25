9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda toplam 15 kişi gözaltına alındı.
Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda toplam 15 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Denizli, Kastamonu, Urfa, Karabük, Amasya ve Uşak illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. FETÖ/PDY'ye bağlı kapatılan Canik Başarı Üniversitesi, Feza Okulları, Sakarya Dershaneleri ve NT mağazalarının eski çalışanları olan toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (Muammer Ay/İHA)
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