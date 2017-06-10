9 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Hatay merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanmasına yönelik Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.
Hatay merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanmasına yönelik Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince (FETÖ/PDY) Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) imamlarına yönelik soruşturma kapsamında Elazığ, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Malatya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği öğrenildi. Operasyonda 9 ilde toplam 13 kişi gözaltına alındı. (Adem Karagöz / İHA)
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