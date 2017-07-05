9 ilde DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı

Van merkezli 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
Van merkezli 9 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, bugün Van Emniyet Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik Ağrı, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bingöl, Adıyaman, Denizli ve Mardin olmak üzere 9 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde 25 şahıs yakalanırken, işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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