17.11.2017 09:30 9 ilde çete operasyonu: 33 kişi için gözaltı kararı

İstanbul merkezli 9 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve parada sahtecilik' suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 33 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 9 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma ve parada sahtecilik" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen 33 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 33 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak" ve "parada sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Adıyaman, Edirne, Antalya, Şanlıurfa, Samsun, Kahramanmaraş, Trabzon ve Elazığ'da operasyon başlattı.

(Sadık Kahraman/İHA)

