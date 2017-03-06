9 ilde askerlere FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir merkezli 9 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 asker gözaltına alındı.

İzmir merkezli 9 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında muvazzaf 11 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir merkezli Ankara, Kastamonu, Zonguldak, Eskişehir, Sivas, Kahramanmaraş, Bingöl ve Mardin olmak üzere toplam 9 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 11 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği öğrenildi.

