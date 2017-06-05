Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 yaşındaki çocuktan 9 gündür haber alınamıyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 yaşındaki çocuktan 9 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da 16 yaşındaki Ahmet Özbey, 9 gün önce saat 10.00 sıralarında 'internet kafeye gidiyorum' diyerek evinden ayrılıp bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine ablası Özlem Dalgıç, polise kayıp başvurusunda bulundu. Dalgıç, "Kardeşimin bir an önce bulunmasını istiyorum. Kardeşimin başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Eğer kardeşim bizi duyuyorsa, ona bir an önce kavuşmayı bekliyoruz" dedi. Polis ekiplerinin şu ana kadar yaptığı çalışmalarında ise kayıp Özbey'in izine rastlanmadı.

(Erdal Anak /İHA)