9 aylık bebek çengelli iğne yuttu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 9 aylık bebek, nazar boncuğunun takılı olduğu çengelli iğneyi yuttu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 9 aylık bebek, nazar boncuğunun takılı olduğu çengelli iğneyi yuttu.

Olay Tekirdağ'ın Muratlı İlçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y., 9 aylık bebeği olan Ayaz'ın üzerine çengelli iğneyle nazar boncuğu taktı. Anne A.Y., oğluna taktığı nazar bocuğunun bulunduğu iğnenin üzerinde olmadığını fark etmesi üzerine, durumu eşi Ö.Y.'ye bildirdi.

Kısa sürede Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürülen 9 aylık bebeğin çekilen röntgenlerinde çengelli iğnenin midesinde durduğu ortaya çıktı. Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan minik bebek, yapılacak operasyonla çengelli iğneden kurtulacak.

(Halil Dağ/İHA)