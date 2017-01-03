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9 araç birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı
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9 araç birbirine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır-Siverek Karayolunda, gizli buzlanma ve sis yüzünden 2'si tır, biri LPG tankı olmak üzere 9 aracın karıştığı trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Siverek Karayolunda, gizli buzlanma ve sis yüzünden 2'si tır, biri LPG tankı olmak üzere 9 aracın karıştığı trafik kazalarında bir kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, 06.30 sıralarında, Diyarbakır-Siverek karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siverek yönünden gelmekte olan kuru gıda yüklü tır, yolda oluşan gizli buzlanma nedeni ile yolun karşına geçerek LPG tankı ile çarpıştı. Tırda bulunan kuru gıda kartonları yola savrulurken, arkadan gelen araç, LPG tankında çarpmamak için direksiyonu kırdı. Refüje çarparak durabilen araçta maddi hasar oluştu. LPG tankının boş olması, olası bir faciayı önledi.
İlk kaza yerinden yaklaşık 500 metre ilerde yine gizli buzlanma nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, hızla refüje çarpıp takla atarak durabildi. Aynı bölgede yine biri tır, 4'ü binek araç olmak üzere 5 araç daha kazaya karıştı.
Olay yerinden geçenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, takla atıp kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Diğer kazalarda yaralanan 4 kişi de ambulansa alınarak tedavi edildi.
Aracı kazaya karışan Nedim Yavuzkır isimli vatandaş, 'Sabah 06.30 civarındaydı, biz Diyarbakır'dan hareket ettik. Yaklaşık 40 kilometre sonra yüklü tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim şeridimize girdi. 200-300 metre sürüklendikten sonra benim aracıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracım yolun aşağı tarafına savruldu. Aradan bir kaç dakika geçtikten sonra bir LPG aracı sisi nedeni ile öndeki aracı görmedi tıra çarparak durabildi. bunun akabinde kazalar peşi sıra geldi. Yaklaşık 8-10 araç kazaya karıştı' dedi.
Kaza nedeni ile yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Diyarbakır-Siverek karayolu, araçların çekilmesi ile kontrollü olarak tek yönlü tekrar ulaşıma açıldı.
Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Aydın Yorat - Emrah Kızıl / İHA)
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