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87 yaşında fenomen oldu
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87 yaşında fenomen oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan torunuyla uçuş yapan 87 yaşındaki Halime Akcan'ın gökyüzündeki görüntüsü, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve izlendi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan torunuyla uçuş yapan 87 yaşındaki Halime Akcan'ın gökyüzündeki görüntüsü, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve izlendi.
Denizli'de yaşayan Halime Akcan, geçen yıl Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü pilotluğu yapan torunu Günay Tutgun'un yanına tatile geldi. Akcan, yamaç paraşütüyle uçuş yapmak istemesi üzerine torunuyla Babadağ'a çıktı. Akcan ile torunu Babadağ, bin 700 metre pistinden yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı. Pilot Tutgun gökyüzündeki uçuşunu aksiyon kamerasıyla kaydetti.

PARAŞÜTÜN KANATLARINI NİNESİNE VERDİ
Görüntüler torun Tutgun tarafından 15 gün önce sosyal medya hesaplarından tekrar yayımlandı. Yaşlı kadının gökyüzündeki görüntüsü kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı ve görüntülendi.
Günay Tutgun gazetecilere yaptığı açıklamada, videonun çok sayıda kişi tarafından paylaşılıp izlenmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ninesinin yamaç paraşütüyle uçma isteğini yürüme güçlüğü çektiği için ilk olarak kabul etmediğini anlatan Tutgun, "Sonunda ısrarına dayanamadım ve güzel bir havada, rüzgarın da yardımıyla uçuş yaptık" dedi.
Yamaç paraşütüyle uçmanın yaşı olmadığını vurgulayan Tutgun, "En yaşlı uçurduğum yolcu 93 yaşındaydı. 101 yaşında tatilciler uçuran arkadaşım oldu. Yani 3'den 103 yaşına kadar herkes yamaç paraşütüyle uçabilir. Son derece güvenli ve keyifli bir spordur. Herkesi Ölüdeniz'e yamaç paraşütüyle uçmaya davet ediyorum" diye konuştu.
(Murat Yalçın / İHA)

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