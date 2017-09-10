10.09.2017 14:51 87 yaşında 2 kilometre yüzerek birinci oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Edremit Uluslararası Açık Su Maratonu'na katılan 87 yaşındaki Hüseyin Levent Aksüt, 2 kilometre yüzerek kategorisinde birinci oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Edremit Uluslararası Açık Su Maratonu'na katılan 87 yaşındaki Hüseyin Levent Aksüt, 2 kilometre yüzerek kategorisinde birinci oldu.

Edremit ilçesinin Akçay sahilinde düzenlenen ve 247 sporcunun katıldığı açık su maratonuna katılan Hüseyin Levent Aksüt, 87 yaşına rağmen 2 bin metreyi 1 saat 11 dakikada yüzdü. Derecesi ile kategorisinde birinci olan Aksüt, yüzmeyi 17 yaşında öğrendiğini belirterek, "Bu yarışlara katılan en yaşlı adamım ben. 87 yaşını bitirdim 88'den gün aldım. Ben geç öğrendim yüzmeyi. 17 yaşında öğrendim. O günden bu yana yüzüyorum. Bu gün 2 bin metrede yüzeceğim. Yavaş yavaş yüzerim. Kimse ile yarış etmem. Kendim ile de yarış etmem. Ancak İstanbul Boğazı'nı iki defa geçerek kendi kategorimde birinci oldum. 6 defa ikinci oldum, 5 defa da üçüncü oldum" dedi.

Gençlere seslenen Aksüt, yüzme sporuna erken yaşta başlamalarını tavsiye etti.

(Emrah Elmas / İHA)

