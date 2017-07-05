87'lik adama taciz gözaltısı

Samsun'un Bafra ilçesinde, 87 yaşındaki bir adam 66 yaşındaki kadına cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 87 yaşındaki bir adam 66 yaşındaki kadına cinsel taciz girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan Çetinkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 87 yaşındaki Ş.Y., aynı mahallede oturan 66 yaşındaki S.I.'nın evine gelerek cinsel tacizde bulunmak istedi. S.I.'nın bağırması üzerine komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri Ş.Y.'yi, S.I.'nın evinin önünde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)