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85 kilo verdi hayata yeniden tutundu
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85 kilo verdi hayata yeniden tutundu

Manisa'da 176 kiloya ulaşan genç, 17 ayda verdiği 85 kilo ile hayata yeniden tutundu. Yaşadığı sağlık problemlerini ve insanların alaycı bakışlarını geride bırakan genç adam, artık yapamadığı birçok şeyi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Manisa'da 176 kiloya ulaşan genç, 17 ayda verdiği 85 kilo ile hayata yeniden tutundu. Yaşadığı sağlık problemlerini ve insanların alaycı bakışlarını geride bırakan genç adam, artık yapamadığı birçok şeyi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 25 yaşındaki Gökhan Taniş isimli genç verdiği 85 kilo ile 176 kilodan 91 kiloya düştü. Zayıflamaya devam eden genç adam 17 ay önce aşırı kilolarından dolayı başlayan rahatsızlıklarla birlikte artık nefes alamaz duruma geldi, bunun üzerine zayıflama kararı aldığını belirtti. Yaptığı araştırmalar sonucunda İzmir'de bir doktorda mide küçültme ameliyatı olan ve 17 ayda 176 kilodan 91 kiloya düşen Taniş, verdiği 85 kilo sayesinde artık rahatça çalışabildiğini ve sağlık problemlerinin ortadan kalktığını söyledi. Bir çeyiz mağazasında depo görevlisi olarak çalışan ve müşterilerin evlerine servis yapan Gökhan Taniş çalıştığı işin de kilo vermesine yardımcı olduğunu vurguladı.
10 yaşına kadar oldukça hareketli bir çocukken daha sonra hızla kilo alımına başladığını kaydeden Taniş, "Top oynamayı çok severdim. 10 yaşından sonra kilo alımına başladım, 15 yaşında ise kilolarım oldukça artmaya başladı. Bir türlü önüne geçemiyordum. Sürekli yeme hissim vardı. Yaşım ilerlemeye başlayınca sağlık problemlerim ortaya çıkmaya başladı. Tansiyon, kolesterol, şeker gibi rahatsızlıklarım başladı. Bunların hepsi kiloya bağlı olan hastalıklardı. Ben hipertansiyon hastasıydım ve ilaç kullanıyordum. Bundan 17 ay önce araştırmalarım sonucunda İzmir'de bir doktor buldum ve mide küçültme ameliyatı oldum. Bu ameliyat kritik bir ameliyattı ve o yüzden çok araştırdım. Her doktorun yapabileceği bir ameliyat değil. İzmir'de Dr. Cemal Kara'yla görüştükten sonra bu ameliyatı olmaya karar verdim. Çünkü bu kilolarım ileride önüme çok daha büyük sağlık sorunları açacaktı. Bunların önüne geçmek için bu ameliyatı olmaya karar verdim. Sosyal aktivitelerden uzak kaldım. Bundan 17 ay önce bu ameliyatı olmaya karar verdim. 176 kiloyla çıktığım yolda şu an 91 kiloyla yoluma devam ediyorum. İdeal kiloma ulaşmak için 6-7 kilo daha vermem gerekiyor. Ondan sonra bu kiloyu kontrol etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

"İNSANLAR SÜREKLİ BANA BAKIYORDU"
Kiloluyken bütün gözlerin kendi üzerinde olduğunu dile getiren Taniş, "Rahat hareket edemiyordum, istediğim gibi dolaşamıyordum. İnsanlar sürekli bana bakıyordu. 'Şu kilolu adama bak' 'Şu hale bak' gibisinden konuşuyorlardı. Birçok şeyden mahsur kaldım. Halı sahada top oynamayı çok seven biriyim ama kiloluyken bunu yapamıyordum. Bir mağazaya gittiğimde kıyafet bulamıyordum. Büyük elbise bulduğum zaman çocuklar gibi seviniyordum. Artık elbiselerimi diktirme aşamasına gelmiştim. Pantolonumu, gömleğimi, tişörtümü diktiriyordum" şeklinde konuştu.

KOLA VE ABUR CUBUR HAYATINDAN ÇIKTI
Zamanında bir türlü doymak bilmediğini anlatan ve zayıflama aşamasında bıraktığı, kola ve abur cuburları artık hayatından çıkardığının altını çizen Taniş şunları söyledi:
"Sürekli yeme hissim vardı, doyamıyordum bir türlü. Normal bir insan bir porsiyon yerken ben 2-3 porsiyon yiyordum. Ekmek çok tüketiyordum, kola, abur cubur tarzı, tatlı tarzı çok seviyordum ve aşırı derecede yiyordum. Artık hayatımda hazır içecekler, abur cuburlar kesinlikle yok."
Kiloluyken hep yadırgandığını ve hayatında kimsenin olmadığını dile getiren Taniş, sürekli dış görünüşüne bakıldığı için dışlandığının altını çizerek artık hayata daha güzel baktığını söyledi.
(Sadık Cangel/İHA)

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