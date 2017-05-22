85 FETÖ sanığı hakim karşısında

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu toplam 85 sağlık çalışanının yargılanmasına başlandı.

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu toplam 85 sağlık çalışanının yargılanmasına başlandı.

8 Eylül 2016 tarihinde başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 10'u tutuklu 85 sanık hakim karşısına çıktı. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlayan davanın ilk duruşması, sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapıldı. Sanıklardan ifadesi alınanlar, kendilerini savunarak haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Duruşma, ifadesi alınmayan sanıkların ifadelerinin alınması için yarına ertelendi.

(Muammer Ay /İHA)