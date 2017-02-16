Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
83 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

83 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü

Bolu'da, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen 18 yaşındaki L.M.Ç. isimli genç, iddiaya göre komşusu 83 yaşındaki Hatice U.'ya tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü.

Bolu'da, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen 18 yaşındaki L.M.Ç. isimli genç, iddiaya göre komşusu 83 yaşındaki Hatice U.'ya tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü.
Olay, geçtiğimiz yıl Şubat ayında gerçekleşti. İddiaya göre, Alpağut Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki L.M.Ç. uyuşturucu madde kullandıktan sonra aynı mahallede yaşayan komşusu Hatice U.'nun evine gitti. Yaşlı kadına yardım etmek bahanesiyle evine giren L.M.Ç., yaşlı kadını etkisiz hale getirerek cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından yapılan çalışma sonrasında yaklaşık 1 yıl sonra Hatice U.'nun üzerinde bulunan sperm örneklerinden yola çıkılarak L.M.Ç.'ye ulaşıldı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki L.M.Ç., tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten öldürme', 'cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan L.M.Ç., "olay günü uyuşturucu madde kullandım. Cinsel saldırıda bulundum ama öldürmedim" dedi.

"65'Lİ YAŞLARDA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"
Olay günü uyuşturucu madde kullandığını belirten 18 yaşındaki L.M.Ç., "Hatice U.'nun elinde bir kova ile evlerin arasındaki yerde tahtaları kırıp kovaya doldurduğunu gördüm ve bunun üzerine yanına gidip yardım teklif ettim. Kovayı alarak evin içine girdikten sonra montumu çıkardım. Bir süre sonra dışarı çıktım ama montumu içerde unuttuğumu fark ettim. Tekrar montumu almak için içeri girdiğimde kolundan tutarak kanepeye oturttum ve ilişkiye girmek istedim. O istemeyince ben zorla yaptım. Cinsel saldırıda bulunduktan sonra evden çıkarak kendi evime gittim. Bir süre sonra ambulansların geldiğini görünce Hatice U.'nun evine ben de gittim. Sağlık ekipleri müdahalede bulunuyordu. Ben onu 65'li yaşlarda biliyordum, uyuşturucu madde kullanmasaydım ilişkiye girmezdim" şeklinde konuştu.

"NASIL ÖLDÜ BİLMİYORUM"
Hatice U.'nun tırnaklarının arasından kendisinin DNA örneklerinin çıktığının söylenmesi üzerine L.M.Ç., "Hatice U.'nun nasıl öldüğünü bilmiyorum, boynuna herhangi bir baskı yapmadım. İlişki sırasında aramızda herhangi bir boğuşma veya mücadele olmadı. Tırnaklarında nasıl doku örneklerim kaldı bilmiyorum" dedi.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve sanığın kaçma ihtimali olduğunu belirterek, karar verilmesi için duruşmayı 6 Nisan 2017 tarihine erteledi.
(Faruk Çidem / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kayak merkezi kapatıldı, rezervasyonlar iptal
Binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi
Almanya'da zehirli bulut paniği
Lice davasında dinlenme talebi reddedildi
Plakalar artık darphane mühürlü olacak
Çanakkale'deki depremler sürecek mi ? Kandilli açıkladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
İran'dan Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt!
İran'dan Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt!
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!
Alman Anayasa Mahkemesi'nden yeni soykırım kararı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kayak merkezi kapatıldı, rezervasyonlar iptal
Kayak merkezi kapatıldı, rezervasyonlar iptal
Binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi
Binada yıkım çalışması yapan iş makinesi devrildi
Almanya'da zehirli bulut paniği
Almanya'da zehirli bulut paniği
Lice davasında dinlenme talebi reddedildi
Lice davasında dinlenme talebi reddedildi
Plakalar artık darphane mühürlü olacak
Plakalar artık darphane mühürlü olacak
Çanakkale'deki depremler sürecek mi ? Kandilli açıkladı
Çanakkale'deki depremler sürecek mi ? Kandilli açıkladı
'Kuyu'yu kurtaran ekip konuştu
'Kuyu'yu kurtaran ekip konuştu
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı
Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı
İstanbul'da sahte içki operasyonu
İstanbul'da sahte içki operasyonu
Hafriyat kamyonu kepçe operatörünü ezdi
Hafriyat kamyonu kepçe operatörünü ezdi
Bakan Akdağ'dan Almanya'ya sert tepki
Bakan Akdağ'dan Almanya'ya sert tepki
Canikli: SPK'nın forex kararı yerinde
Canikli: SPK'nın forex kararı yerinde

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English