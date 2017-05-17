83 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrendi

Düzce'nin Aydınpınar Köyünde yaşayan 83 yaşındaki Makbule Akpınar, 83 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Düzce'nin Aydınpınar Köyünde yaşayan 83 yaşındaki Makbule Akpınar, 83 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Aydınpınar Köyünde yaşan 2 çocuk ve 5 torun sahibi Makbule Akpınar, Yetişkin Kur'an Kursuna Yasin Şerif'i ezbere okuyabilmek için katıldı. Yaşına aldırış etmeden 1 yıl önce başladığı kursta azmi ile Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeyi başararak örnek oldu. Kur'an-ı Kerim'i 83 yaşında da olsa öğrenmenin mutluluğu yaşayan Akpınar, "Çok mutlu oldum, sevinçliyim. Herkes de okusun. Yeniden doğmuş gibi oldum. Hocaya sadece Yasin'i ezberleyeceğim dedim. Kurana başlamayacağım dedim. 2.döneme geldi sıra, evde oğlum 'Bana kurana başla anne' dedi. Yasin'i Kurandan da okursun dedi. Okuyamam dedim ama. Geçen senenin 2. Döneminde başladım. Hocamız da sağ olsun ilgilendi. Okumayı öğrendim. Köylerde kurslar uzaktı. İşin yüzünden okuyamadım. Sonradan Allah'ıma hamdolsun ki öğrendim, artık daha bırakmam. Torunlarım isterse öğretirim" dedi.



"BU SENE 1. HATMİ BİTİRİYOR"

Kur'an Kursu öğretmeni Emine İşleyen Makbule Akpınar'ın çok azimli olduğunu vurgulayarak "Yasin, Tebareke ile başladı azmi ve gayretinden dolayı cüze başladık. Cüzde güzel ilerliyordu. Çok azimli, çok sabırlı. Bu sene 1. hatmi bitiriyor" diye konuştu.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Makbule Akpınar'ın başarısını kutlamak için Kuran Kursunu ziyaret etti. Dağlı, "83 yaşında Kuranı Kerim öğrenen Makbule Teyzemizi ve arkadaşlarını ziyaret ettik. Burada azim ve kararlığını gördük. Allah razı olsun. Çok güzel öğrenmiş. Kendisini dinledik. Çok güzel okuyor. Kutluyoruz, Allah da ibadetlerinde kabul etsin inşallah" dedi. Vali Dağlı kursa katılan herkesi tebrik ederek kiralık bir binada hizmet veren kursun kalıcı bir binaya kavuşması için destek vereceğini söyledi.

(Ali Yıldız / İHA)