Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
81 ilde 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-2'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

81 ilde 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-2'

Polis ve jandarma birimlerince 81 il genelinde eş zamanlı düzenlenen trafik denetiminin ikincisi gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma birimlerince 81 il genelinde eş zamanlı düzenlenen trafik denetiminin ikincisi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi' yapıldı. Ülke çapında ikinci kez gerçekleştirilen denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amaçlandı.
Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması 10.00-12.00, ikinci aşaması 15.00-17.00, üçüncü aşama ise 21.30-23.00 saatleri arasında yapıldı.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği 2 bin 285 kontrol noktasında gerçekleşen uygulamaya toplam 9 bin 115 personel (4 bin 733 polis, 4 bin 382 jandarma) ve 4 bin 337 ekip katıldı.
Uygulamada, 183 bin 515 adet araç ve sürücü kontrol edilirken ihlali tespit edilen 18 bin 340'ına 6 milyon 80 bin 101 TL cezai işlem uygulandı ve eksikliği görülen 3 bin 370 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan 115 şahıs yakalanırken 9 çalıntı araç ele geçirildi.
Uygulamada, öne çıkan ihlaller; 505'i standart dışı plaka kullanmak, 817'si sürücü belgesiz araç kullanmak, 3 bin 634'ü geçerli fenni muayenesi olmayan araç kullanmak, 4 bin 344'ü emniyet kemeri/kask kullanmamak, 985'i araç zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak ve 3 bin 851'i ise hız limitlerine uymamak şeklinde oluştu.
Araç sürücüleriyle koordinasyon merkezinden canlı bağlantıların kurulduğu denetimlerden vatandaşların oldukça memnun kaldıkları görüldü.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakırköy'de doğalgaz patlaması
Sürücüleri indirip spor yaptırdılar
Akçıl: Politikaya girip medya bakanı olmak istiyorum
Çanakkale'de bayram yoğunluğu: 5 kilometre kuyruk
16 yaşında 146 suç kaydı var
81 ilde 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-2'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar'dan 37 ülke için yeni karar
Katar'dan 37 ülke için yeni karar
Havuzda elektrik faciası: 3'ü çocuk 5 ölü
Havuzda elektrik faciası: 3'ü çocuk 5 ölü
Galatasaray Faslı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray Faslı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için karar verildi
Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak için karar verildi
Fikri Işık bedelli askerlik tartışmasına noktayı koydu
Fikri Işık bedelli askerlik tartışmasına noktayı koydu
Manisa'da zehirlenme olaylarından sonra Tugay Komutanı görevden alındı
Manisa'da zehirlenme olaylarından sonra Tugay Komutanı görevden alındı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakırköy'de doğalgaz patlaması
Bakırköy'de doğalgaz patlaması
Sürücüleri indirip spor yaptırdılar
Sürücüleri indirip spor yaptırdılar
Akçıl: Politikaya girip medya bakanı olmak istiyorum
Akçıl: Politikaya girip medya bakanı olmak istiyorum
Çanakkale'de bayram yoğunluğu: 5 kilometre kuyruk
Çanakkale'de bayram yoğunluğu: 5 kilometre kuyruk
16 yaşında 146 suç kaydı var
16 yaşında 146 suç kaydı var
81 ilde 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-2'
81 ilde 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-2'
LPG'li araç sahiplerine müjde
LPG'li araç sahiplerine müjde
Geleceğin futbol yıldızı Mersin'de yetişiyor
Geleceğin futbol yıldızı Mersin'de yetişiyor
Bingöl'de yaralanan yüzbaşından acı haber
Bingöl'de yaralanan yüzbaşından acı haber
Vantilatör çalmak için 4 rekat namaz kıldı
Vantilatör çalmak için 4 rekat namaz kıldı
Bayram için sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Bayram için sağlıklı beslenme tavsiyeleri
Bursaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme uzattı
Bursaspor, Kubilay Kanatsızkuş ile sözleşme uzattı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English