81 ilde 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-2'

Polis ve jandarma birimlerince 81 il genelinde eş zamanlı düzenlenen trafik denetiminin ikincisi gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma birimlerince 81 il genelinde eş zamanlı düzenlenen trafik denetiminin ikincisi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eş zamanlı olarak 'Türkiye Güvenli Trafik Denetimi' yapıldı. Ülke çapında ikinci kez gerçekleştirilen denetimlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amaçlandı.

Üç aşamalı olarak planlanan denetimlerin ilk aşaması 10.00-12.00, ikinci aşaması 15.00-17.00, üçüncü aşama ise 21.30-23.00 saatleri arasında yapıldı.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkan Vekili Yarbay Mete Özcan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği 2 bin 285 kontrol noktasında gerçekleşen uygulamaya toplam 9 bin 115 personel (4 bin 733 polis, 4 bin 382 jandarma) ve 4 bin 337 ekip katıldı.

Uygulamada, 183 bin 515 adet araç ve sürücü kontrol edilirken ihlali tespit edilen 18 bin 340'ına 6 milyon 80 bin 101 TL cezai işlem uygulandı ve eksikliği görülen 3 bin 370 araç trafikten men edildi. Ayrıca aranan 115 şahıs yakalanırken 9 çalıntı araç ele geçirildi.

Uygulamada, öne çıkan ihlaller; 505'i standart dışı plaka kullanmak, 817'si sürücü belgesiz araç kullanmak, 3 bin 634'ü geçerli fenni muayenesi olmayan araç kullanmak, 4 bin 344'ü emniyet kemeri/kask kullanmamak, 985'i araç zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak ve 3 bin 851'i ise hız limitlerine uymamak şeklinde oluştu.

Araç sürücüleriyle koordinasyon merkezinden canlı bağlantıların kurulduğu denetimlerden vatandaşların oldukça memnun kaldıkları görüldü.

