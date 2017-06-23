81 ilde 'Huzur Arife Operasyonu'

Türkiye genelinde bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 'Huzur Arife Operasyonu' başlatıldı.
Türkiye genelinde bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "Huzur Arife Operasyonu" başlatıldı. İçişleri Bakanlığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 81 ilde bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "Huzur Arife Operasyonu" başlatıldı. Otobüs terminali, tren garı, havalimanı ve deniz iskelelerinin olduğu bin 319 noktadaki operasyona, 2 bin 683 ekipte görevli 12 bin 72 polis katılıyor. Operasyonda 56 dedektör köpek, 4 helikopter ve 4 deniz botu da kullanılıyor. (Musa Erdoğan /İHA)
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