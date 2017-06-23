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81 ilde 'Duman' operasyonu: 364 gözaltı
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81 ilde 'Duman' operasyonu: 364 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 15 bin 202 personelin katılımıyla tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 'Duman Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda 364 şahıs gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 15 bin 202 personelin katılımıyla tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında "Duman Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonda 364 şahıs gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak 81 il genelinde 22 Haziran Perşembe günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında uygulama yapıldı.
5 bin 297 ekip, 15 bin 202 personel ve 22 adet görev köpeğinin yer aldığı uygulama neticesinde; tablacı, tütüncü, tobacco shop vb. isimler altında faaliyet gösteren 5 bin 231 adet iş yerinde arama ve denetim yapıldı, 2 bin 945 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 364 şahıs gözaltına alındı.
Açıklamada, ele geçirilen maddeler şu şekilde sıralandı:
"605 bin 267 paket kaçak sigara, 46 bin 455 adet kaçak puro, 11 milyon 739 bin 341 adet içi tütün ile doldurularak sigara haline getirilen makaron, 40 bin 549 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ile 31 bin 640 paket nargile/pipo tütünü, 19 bin 273 adet kaçak elektronik sigara ve likidi, 23 bin 916 adet kaçak sigara sarma makinesi, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 485 adet fişek, 503 adet kesici/delici alet, 504 kilogram kaçak çay, 205 adet Captagon uyuşturucu hap, 5 gram esrar, 10 bin 95 adet kaçak ilaç/hap, 580 şişe kaçak alkollü içki ile bin 623 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 880 adet işyerinin işyeri açma izin belgesinin ve bin 63 adet işyerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı ve 9.6 Milyon TL idari para cezası uygulandı."
(Caner Ünver - Musa Erdoğan/İHA)

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