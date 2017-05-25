81 ilde dev operasyon: Bin 485 kişi yakalandı

Huzur Türkiye Uygulamalarının 6'ncısında arandığı tespit edilen bin 485 kişi yakalanırken, 417 kişi gözaltına alındı, bin 558 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

Huzur Türkiye Uygulamalarının 6'ncısında arandığı tespit edilen bin 485 kişi yakalanırken, 417 kişi gözaltına alındı, bin 558 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince bu akşam ülke genelinde stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde Huzur Türkiye Uygulamalarının 6'ncısını gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Servet Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Kendir ve birçok birim amirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 12 bin 870 ekip, 13 hava aracı, 82 deniz aracı, 341 dedektör köpeği, 71 bin 531 personel katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 6 bin 238 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda; 605 bin 448 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen bin 485 kişi yakalandı. 417 kişi gözaltına alınırken bin 558 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 182 bin 921 araç kontrol edilerek 115 aranan araç yakalandı. 6 bin 607 araca cezai işlem uygulandı ve bin 905 araç trafikten men edildi. 21 bin 631 iş yeri kontrol edilerek 452 iş yerine cezai işlem uygulandı. 41 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 68 adet tabanca, 51 adet av tüfeği, 2 bin 837 adet mermi, 69 adet kesici delici alet, 32 adet kurusıkı tabanca, 15 gram eroin, bin 524 gram esrar, 14 gram bonzai, 14 gram metamfetamin, 121 adet captagon, 24 bin 120 paket kaçak sigara ve 144 litre kaçak içki ele geçirildi.

Açıklamada, halkla ilişkilere özen gösterilerek büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde başarıyla tamamlanan Huzur Türkiye-6 Uygulamasından vatandaşların da oldukça memnun kaldığı kaydedildi.

Huzur Türkiye uygulamalarında bugüne kadar elde edilen sonuçların yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur Türkiye uygulamalarında bugüne kadar toplam; 3 milyon 2 bin 330 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 7 bin 855 kişi yakalandı. 3 bin 703 kişi gözaltına alınırken 7 bin 873 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 846 bin 803 araç kontrol edilerek 381 aranan araç yakalandı. 33 bin 390 araca cezai işlem uygulandı ve 8 bin 675 araç ise trafikten men edildi. 111 bin 413 iş yeri kontrol edilerek 6 bin 340 iş yerine cezai işlem uygulandı. 4 bin 657 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 2 adet uzun namlulu silah, 358 adet tabanca, 331 adet av tüfeği, 8 bin 29 adet mermi, 598 adet kesici delici alet, 265 adet kurusıkı tabanca, bin 404 gram eroin, 17 bin 199 gram esrar, 392 gram bonzai, 2 bin 134 gram metamfetamin, 2 bin 269 adet captagon, 20 kök hint keneviri, 169 bin 533 paket kaçak sigara, 5 bin 773 litre kaçak içki, 686 adet kaçak cep telefonu, 195 adet tarihi eser, 3 bin 190 litre kaçak motorin ve 9 bin 880 kilogram menşei belirsiz et ele geçirilmiş oldu."

(Caner Ünver/İHA)