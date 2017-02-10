81 ilde dev operasyon başladı! Soylu yönetiyor

Türkiye genelinde 2 hafta arayla ikinci büyük huzur operasyonu bu akşam saatlerinde başladı.

Büyük çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere, polis jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinden oluşan 80 bin güvenlik görevlisiyle düzenlenen operasyonlarda sokak ve ana arterlerde şüpheli şahıslara karşı araç ve şahıs kontrolleri yapılıyor.

SÜLEYMAN SOYLU BİZZAT YÖNETİYOR

81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat yönetiyor.

Son olarak 28 Ocak'ta Türkiye genelinde 50 bin güvenlik görevlisinin katılımıyla benzer bir operasyon düzenlenmişti.