17.11.2017 23:40 81 ilde büyük operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde kaçak sigara ve alkollü içki operasyonu gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde kaçak sigara ve alkollü içki operasyonu gerçekleştirdi.

Tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ile mücadelede suça konu ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde 2 bin 537 personel ile 10 adet görev köpeğinden oluşan 1001 ekibin katılımıyla kaçak sigara ve alkollü içki operasyonu gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda; Tekel bayi, büfe, tablacı vb. isimler altında faaliyet gösteren bin 74 adet iş yerinde arama ve denetim yapıldı, 123 şahıs hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi, 66 şahıs gözaltına alındı, 9 aranan şahıs yakalandı, 158 bin 672 paket kaçak sigara, 83 bin 440 adet kaçak puro, 328 kilo nargile/pipo tütünü ile 2 bin 23 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 3 bin 463 şişe kaçak alkollü içki, 446 adet mükerrer kullanıma uygun kapüşon ile 139 adet sahte TAPDK bandrolü, 13 adet ruhsatsız tabanca ile 7 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 96 adet fişek, 88 kilo kaçak çay, 4 gram uyuşturucu madde ile bin 103 adet cinsel içerikli hap ele geçirildi, 67 iş yerinin iş yeri açma izin belgesinin, 107 adet iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin ve 6 adet iş yerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek, 992 bin TL idari para cezası uygulandı.

(Musa Erdoğan /İHA)

