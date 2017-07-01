81 ilde 28 bin personelle motosiklet uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları tarafından genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 4 bin 381 noktada motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamaya 7 bin 483 ekip ve 27 bin 687 personelin katıldı.

(Musa Erdoğan / İHA)