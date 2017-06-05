800 yetim ve öksüz çocuk hayallerindeki oyuncaklara kavuştu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 800 yetim ve öksüz çocuk, kaymakamlığın başlattığı proje kapsamında hayallerindeki oyuncaklara kavuştu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 800 yetim ve öksüz çocuk, kaymakamlığın başlattığı proje kapsamında hayallerindeki oyuncaklara kavuştu.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 800 kimsesiz çocuk kaymakamlığın başlattığı ve çok sayıda iş adamının da destek verdiği projeyle hayallerindeki oyuncaklara kavuştu. Birecik'e atandıktan sonra bir çok çalışma yapan Kaymakam Kadir Perçi, Nisan ayında yeni bir proje başlattı.

Kimsesiz çocukların tespit edilmesini isteyen Kaymakam Kadir Perçi, bu çocuklara teker teker mektup yazarak hayallerindeki oyuncağın ne olduğunu sordu. Kaymakamlık Proje Koordinatörleri Mehmet Nuri Kılıç ve Dilek Çelebi projeyi yürüterek kaymakamın yazdığı mektupları çocuklara ulaştırdı. Kaymakam Perçi'ye yine mektuplarla cevap veren çocuklar bisiklet, telefon, tablet ve oyuncak istedi. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki proje için harekete geçen Kaymakamlık Birecikli iş adamlarıyla görüşerek 130 bin lira topladı. Maliyetin geri kalanını kaymakamlık karşılayarak Öğretmenevinde oyuncak dağıtım merkezi açıldı. Kimsesiz 800 çocuğun her birine 200 puan veren kaymakamlık çocuklara istediği ürünleri puanı yettiği kadar seçme hakkı verdi. Stantları gezen çocuklar, puanları karşılığında oyuncak aldı. Ürünlerden tablet ve bisiklet 200 puan olarak hesaplanırken, oyuncaklar ise 5 ila 20 puan arasında değişti.

Oyuncaklarını alan çocukların, büyük bir mutluluk yaşadığı merkezin 4 gün boyunca açık kalacağı belirtilirken merkezde oyuncaklar dışında ayakkabı ve elbise gibi giyeceklerin de olduğu belirtildi.

