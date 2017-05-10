800 öğrenciden anlamlı mesaj

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kitap okumanın önemine dikkat çekmek isteyen öğrenciler ilçe stadyumunda bedenleriyle 'kitap oku' yazarak, kitap okudu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kitap okumanın önemine dikkat çekmek isteyen öğrenciler ilçe stadyumunda bedenleriyle 'kitap oku' yazarak, kitap okudu.

Sabahın erken saatlerinde kalkıp ilçe stadyumuna kitap okumak için gelen öğrenciler oturma düzenleriyle 'kitap oku' yazdı. Kitap okuma alışkanlığını Kubilay Ortaokulunda kazandığını söyleyen 8. sınıf öğrencisi Gülseren Özdemir, "Biz okula geldiğimizde derse başlamadan önce 15 dakika kitap okuduk. Bu etkin çok hoşuma gitti. Kitap okuma alışkanlığı olmayan öğrencilerin şevkini artıracağına inanıyorum. Bu tür etkinliklerin daha sıklıkla yapılmasını istiyorum. Ayrıca ilçemizde kitap fuarının açılmasını istiyorum. Kırtasiyelerde satılan kitaplar biraz pahalı oluyor. Kitap fuarı açılırsa imkanı olmayan öğrenciler ucuz bir şekilde kitap alabilir" dedi.

Kitap okumanın önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Kubilay Ortaokulu Müdürü Ahmet Karababa, "Her gün okula geldiğimiz de öğrencilerimiz ile birlikte 15 dakika kitap okuyoruz. Bugün havanın güzel olmasından dolayı kitaplarımızı alarak ilçe stadyumuna geldik. Burada kitap okumanın eğlenceli olduğunu göstermek istedik. Kitap okumaya farkındalık oluşturarak bunu ilçemize yaymak istiyoruz. Herkesin sabah en az 15 dakika okumasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçe stadyumunda toplanan yaklaşık 800 öğrenci 30 dakika kitap okuduktan okullarına geri döndü.

(Hüseyin Türkoğlu /İHA)