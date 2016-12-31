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800 çocuğun dileği gerçekleşti
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800 çocuğun dileği gerçekleşti

Sinop'ta, Kent Konseyi Gençlik Meclisince hayata geçirilen 'Bir Dilek de Sen Tut' projesi kapsamında yaklaşık 800 çocuk, yeni yıl dileklerine kavuştu.

Sinop'ta, Kent Konseyi Gençlik Meclisince hayata geçirilen "Bir Dilek de Sen Tut" projesi kapsamında yaklaşık 800 çocuk, yeni yıl dileklerine kavuştu.

Kentteki çocuklar, yeni yıl isteklerini kağıda yazarak Uğur Mumcu Meydanı'nda oluşturulan dilek ağacındaki kutuya attı. Çocukların büyük bölümü oyuncak, mont ve ayakkabı isterken bazıları da 'savaş olmasın, bomba patlamasın' diye dilek diledi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Önder yaptığı açıklamada, 4 yıldır uyguladıkları proje kapsamında çok sayıda çocuğun dileğini yerine getirdiklerini söyledi. Çocukların zaman zaman ilginç taleplerde bulunduklarını, bunları yerine getirmek için çaba sarf ettiklerini anlatan Önder, "Biz bu etkinlikle sadece dilekleri yerine getirmiyoruz. Aynı zamanda da çocuklara gönüllülük aşılıyoruz. Etkinlikte sadece ihtiyacı olana değil, ihtiyacı olanla olmayan arasındaki o etkileşimi sağlayıp eğlenceli bir şekilde hediye dağıtımı yapıyoruz. Bu yıl 800 tane çocuğa hediye verdik. Çok ilginç dileklerle de karşılaştık. Mesela; Beşiktaş'taki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Berkay arkadaşımızı geri getirebilir misiniz diye bir dilek yazmışlardı. Tabii ki bu mümkün olamıyor maalesef. Başka öğrenciler yemek talep ettiler, annesi için başörtü ve ütü isteyenler var, dedesi için baston isteyenler var. Biz dilek kutusunu kaldırdık ama halen daha elden kağıt gönderenler var. Biz aslında dilek kutusundaki dilekleri tamamladık ama elden gönderenleri de kırmamak adına onların dileklerini de yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bu arada, dilekte bulunan çocukların yeni yıl hediyeleri, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikle dağıtıldı. Etkinliğe Belediye Başkanı Baki Ergül de katıldı. Ergül yaptığı açıklamada, "En güzel şey çocukları mutlu etmek, onların mutluluğuna eşlik etmek. Bugün bir yılı geride bırakıyoruz. 2016'nın çok iyi bir yıl olduğunu söyleyemeyiz. Ama ümit ediyorum ve öyle beklentilerimiz var. 2017 yılı öncelikle herkese sağlık, mutluluk ve devamında başarı getirmesini diliyorum. 2017 yılına da siz değerli evlatlarımızı sevindirerek girmek istedik. Biz bu etkinliğin dördüncüsünü düzenliyoruz bugün. 4 yıl önce 10 yaşında olan çocuğumuz bugün büyümüş ve kocaman delikanlı olmuştur. Şimdi sizler pek anlamayacaksınız ama burada anne babalar var onlara seslenmek istiyorum. Dünyanın en güzel yerinde dünyanın en mutlu insanlarıyla yaşıyoruz. Bu müthiş bir keyif, herkes bunun kıymetini bilsin istiyorum. Ülkemizde dünyada öyle noktalar var ki, insanlar orada yaşıyor mu kaçıyor mu saklanıyor mu ne olduğu belli değil. Bu yüzden bu güzel kentin kıymetini hep beraber çok iyi bilmemiz lazım. Ve bunları bozmadan geleceğe de taşımamız lazım diye düşünüyorum. Sizlerle sohbet çok güzel ama görüyorum ki gençler sabırsız ve heyecanlı. İnşallah ömür boyu tüm istek ve arzularınızın isteğinize göre olmasını dilerim. Hep böyle çocuk ruhlu kalın, cıvıl cıvıl kalın, mutlu kalın, mutlu olun. Hepinize iyi seneler diliyorum" diye konuştu.

Etkinlikte hediyelerini alan çocukların büyük mutluluk yaşadığı görüldü.
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